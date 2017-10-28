GENÇLERBİRLİĞİ - EVKUR Y.MALATYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gençlerbirliği - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 10. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Vedat Murıç, Ahmet İlhan Özek, Ousmane Cardınal Ndıaye, Serdar Özkan, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Evkur Y.Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Nacer Barazite, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Abdoulaye Sadıo Dıallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım