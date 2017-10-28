DÜZYURTSPOR - AYDINSPOR 1923 MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Düzyurtspor - Aydınspor 1923 maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Düzyurtspor ile Aydınspor 1923 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Efe Tanrıverdi yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Düzyurtspor: Miraç Acer, Erdinç Kedikli, Taşkın Kartal, Mustafa Eskihellaç, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın, Serkan Osma, Emre Akgün, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Kemal Aktaş
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun, Habib Uzun, Serkan Özdemir, Artun Kütükçü, Ömer Serbest, Mikail Albayrak, Yusuf Yıldırım
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
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Hakem: Efe Tanrıverdi, Ali Orhun Kara, Mikail Can, Hakan Güngör
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