Yomraspor - Dardanelspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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YOMRASPOR - DARDANELSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yomraspor - Dardanelspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Yomraspor ile Dardanelspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yomraspor - Dardanelspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Yomraspor - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 10. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Yomraspor: Mehmetcan Köse, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Mehmet Küçükdurmuş, Alaattin Tosun, Hamit Bayraktar, Hüseyin Sürmeneli, Ertan Çolak, Mustafa Soytaş, Furkan Keleş

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Dardanelspor: Sinan Akgöl, Fatih Bozok, Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Ahmet Topal, Cüneyt Çelik, Yusuf Bayram, Hıdır Surme

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Hakem: Hüseyin Gökberk Arslan, Hasan Okan Baylan, Hasan Cebeci, Ali Tunçer

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