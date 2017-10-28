YOMRASPOR - DARDANELSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yomraspor - Dardanelspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Yomraspor - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 10. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Yomraspor: Mehmetcan Köse, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Mehmet Küçükdurmuş, Alaattin Tosun, Hamit Bayraktar, Hüseyin Sürmeneli, Ertan Çolak, Mustafa Soytaş, Furkan Keleş
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Dardanelspor: Sinan Akgöl, Fatih Bozok, Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Ahmet Topal, Cüneyt Çelik, Yusuf Bayram, Hıdır Surme
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Gökberk Arslan, Hasan Okan Baylan, Hasan Cebeci, Ali Tunçer
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