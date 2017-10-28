İşte Balıkesirspor Baltok - Adanaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BALIKESİRSPOR BALTOK - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor Baltok - Adanaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 10. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Balıkesirspor Baltok - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 10. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Can Cangök

Adanaspor: Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Gökhan Meral, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman

Teknik Direktör:

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım, Çağdaş Altay

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