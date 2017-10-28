İŞTE BALIKESİRSPOR BALTOK - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor Baltok - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 10. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Gökhan Meral, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım, Çağdaş Altay
Maç Detayları - Canlı Anlatım