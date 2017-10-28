EUROLEAGUE'DE 4. HAFTANIN SONUÇLARI

Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe Doğuş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes ise Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.
THY EuroLeague'in dördüncü haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe Doğuş: 70-68
Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-98
Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 66-87
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 87-84
Olympiakos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 92-75
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya): 78-74
Brose Bamberg (Almanya) - Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 78-72
Valencia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 91-53
Ligde beşinci hafta maçları 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak.