EuroLeague'de 4. haftanın sonuçları
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EUROLEAGUE'DE 4. HAFTANIN SONUÇLARI

EuroLeague'de 4. haftanın sonuçları

Basketbol THY EuroLeague'de 2017-2018 sezonunun dördüncü hafta maçları tamamlandı.

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Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe Doğuş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes ise Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Doğuş konuk olduğu Panathinaikos Superfoods'a 70-68, Anadolu Efes ise ağırladığı CSKA Moskova'ya 98-80 yenildi.

THY EuroLeague'in dördüncü haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe Doğuş: 70-68

Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-98

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 66-87

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 87-84

Olympiakos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 92-75

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya): 78-74

Brose Bamberg (Almanya) - Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 78-72

Valencia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 91-53

Ligde beşinci hafta maçları 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak.

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