NEYMAR YOKSA CAVANİ VAR

Unai Emery yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan PSG, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun olduğu karşılaşmada Nice'i 3-0 yenerek 11. maçında 9. galibiyetini aldı ve şampiyonluk koşusunu sürdürdü.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Paris ekibi, 52. dakikada Cavani'nin asistinde Dani Alves'in altı pas üzerindeki dokunuşuyla farkı üçe çıkardı. Bu golden sonra tempoyu düşüren ve rakibinin topla oynamasına daha çok izin veren PSG karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Sahasındaki 6. maçı da kazanan PSG bu zaferle 29 puana yükselirken, son 4 maçından da mağlup ayrılan Nice 10 puanda kaldı.