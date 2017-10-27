NEYMAR YOKSA CAVANİ VAR

Unai Emery yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan PSG, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun olduğu karşılaşmada Nice'i 3-0 yenerek 11. maçında 9. galibiyetini aldı ve şampiyonluk koşusunu sürdürdü.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 3. dakikada Angel Di Maria'nın asistinde Edinson Cavani ile öne geçti. Uruguaylı forvet 31. dakikada bir daha sahneye çıktı ve kulüp tarihinin 2500. golünü atarak skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Paris ekibi, 52. dakikada Cavani'nin asistinde Dani Alves'in altı pas üzerindeki dokunuşuyla farkı üçe çıkardı. Bu golden sonra tempoyu düşüren ve rakibinin topla oynamasına daha çok izin veren PSG karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Sahasındaki 6. maçı da kazanan PSG bu zaferle 29 puana yükselirken, son 4 maçından da mağlup ayrılan Nice 10 puanda kaldı.