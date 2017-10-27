FENERBAHÇE DOĞUŞ, ATİNA'DA SON SANİYEDE YIKILDI

Sezona son şampiyon unvanıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş uzun süre önde götürdüğü maçı Nikos Pappas'ın bitime 1 saniye kala attığı üçlükle 70-68 kaybederek bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.

OAKA’da oynanan mücadeleye Fenerbahçe Doğuş dış şutlardaki yüksek yüzdesiyle başlayarak skor avantajını ele aldı. Brad Wanamaker ve Nicolo Melli ile ilk çeyrekte 3/3 üç sayı isabeti bulurken, Nick Calathes önderliğindeki Panathianaikos temsilcimize orta mesafe şutlarla cevap verdi ve ilk çeyrek 21-19 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğin başında savunmada vidaları sıkarak başlayan Obradovic’in öğrencileri ilk 5 dakikada potasında sadece 5 sayı gördü ve Jan Vesely’nin boyalı alanda devreye girmesiyle fark 8 sayıya kadar çıktı (26-34). Xavi Pascual’ın molasından sonra Lukas Lekavicius ve Kenny Gabriel’ın üç sayılık isabetleriyle farkı tekrar 2’ye indiren Panathinaikos oyuna yeniden ortak oldu. Fenerbahçe Doğuş bu bölümde Gigi Datome’yi devreye soktu. Hücumları İtalyan forvetiyle bitiren Sarı Lacivertliler ilk yarıyı 44-36 önde kapattı.

Fenerbahçe Doğuş ikinci yarıya acele hücumlarla başlayınca Panathinaikos kontrolü ele aldı. Temsilcimizin momentumu kaybettiği anlarda Nick Calathes ile faul çizgisinden sayılar bulan ev sahibi ekip, Chris Singleton’ın da devreye girmesiyle farkı 1’e kadar indirdi. Çeyreğin bitimine 50 saniye kala Nicolo Melli’nin kritik üçlüğüyle rakibine öne geçme şansı tanımayan Sarı Lacivertliler üçüncü çeyreği 55-53 önde bitirdi.

Son çeyreğe iki takım da sıkı savunmayla başladı. İlk 5 dakikada toplam 12 sayının atıldığı bölümde Jan Vesely ile üst üste faul çizgisine giden Fenerbahçe Doğuş son 4 dakikaya 64-61 önde girdi. Sarı Lacivertlilerin hücumda bir türlü ritim bulamamasını iyi değerlendiren Yunan ekibi Nikos Pappas ile üst üste 6 sayı bularak bitime 1 dakika kala maçta ikinci kez öne geçti. (67-66). Gigi Datome'nin serbest atışlarıyla tekrar öne geçen Fenerbahçe Doğuş, Kostas Sloukas ile son hücumdan faydalanamayınca son söz ev sahibine kaldı. Son çeyreğin skorer ismi son hücumda sahneye çıktı ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıyla takımını 70-68 öne geçirdi ve karşılaşma Panathinaikos'un zaferiyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 14 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynayan Nicolo Melli'nin çabası yenilgiyi engel olamazken, maçın adamı seçilen Nikos Pappas 24 sayı ve 2 ribaundluk performansıyla takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe bu sonucun ardından 2. yenilgisini aldı. Panathinaikos ise 2. galibiyetine kavuştu.

Sarı Lacivertliler ligin 5. haftasında Valencia Basket'i konuk edecek.