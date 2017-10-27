Beşiktaş karşısında Jahovic yok
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BEŞİKTAŞ KARŞISINDA JAHOVİC YOK

Beşiktaş karşısında Jahovic yok

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen Göztepe'de Adis Jahovic, karşılaşmanın bitiminin ardından sarı kart gördü.

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Son düdükten sonra hakem Bülent Yıldırım'ın sarı kart gösterdiği Makedon santrfor, Göztepe'nin önümüzdeki hafta oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

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Öte yandan 11 golle krallık yarışında zirvede olan 30 yaşındaki Jahovic, ligde 7 maç sonra gol atamadı.
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