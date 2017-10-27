BOTAŞ 1 SAYIYLA KAZANDI

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında BOTAŞ, sahasında Çukurova Basketbol'u 71-70 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Güler, Ogün Cılız, Hande Öztürk
BOTAŞ: Eldebrink 8, Elif Emirtekin 7, Gray 21, Stokes 21, Nevin Kristen Vatansever 6, Kübra Erat, Papova 3, Sehernaz Çidal 5, Aylin Darınç
Çukurova Basketbol: Larkins 12, Ecem Güler 8, Melis Talay 16, Deshields 7, Iagupavo 25, Sinem Ataş, Naumenko, Fatmanur Karakaş, Gökşen Fitik 2
1. Periyot: 24-21
Devre: 38-33
3. Periyot: 55-53