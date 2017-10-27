BOTAŞ 1 sayıyla kazandı
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BOTAŞ 1 SAYIYLA KAZANDI

BOTAŞ 1 sayıyla kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında BOTAŞ, sahasında Çukurova Basketbol'u 71-70 mağlup etti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında BOTAŞ, sahasında Çukurova Basketbol'u 71-70 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Güler, Ogün Cılız, Hande Öztürk

BOTAŞ: Eldebrink 8, Elif Emirtekin 7, Gray 21, Stokes 21, Nevin Kristen Vatansever 6, Kübra Erat, Papova 3, Sehernaz Çidal 5, Aylin Darınç

Çukurova Basketbol: Larkins 12, Ecem Güler 8, Melis Talay 16, Deshields 7, Iagupavo 25, Sinem Ataş, Naumenko, Fatmanur Karakaş, Gökşen Fitik 2

1. Periyot: 24-21

Devre: 38-33

3. Periyot: 55-53

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