Kupada kura heyecanı
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KUPADA KURA HEYECANI

Kupada kura heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi, 2 Kasım Perşembe günü yapılacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi, 2 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

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