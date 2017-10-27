Arkas Spor seriyi sürdürmek istiyor
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ARKAS SPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Arkas Spor seriyi sürdürmek istiyor

Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, müsabakadan galip ayrılıp zirve yarışını sürdürmek istediklerini ifade etti.

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Voleybol Efeler Ligi'nde 29 Ekim Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, müsabakadan galip ayrılıp zirve yarışını sürdürmek istediklerini ifade etti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyeti aldıklarını hatırlattı. Bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacaklarını belirten Özden, şunları kaydetti:

"Güçlü rakibimiz önünde galibiyet peşinde koşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenip zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Sıralamada bir basamak üstümüzdeki rakibimizi yenersek zirveye biraz daha yaklaşırız. Tüm taraftarlarımızı salona, oyuncularımıza desteğe davet ediyoruz."

Arkas Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 15.00'te başlayacak.

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