CENGİZ ÜNDER, ROMA'DAKİ İLK 4 AYINI YORUMLADI

Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder yeni takımında 4 ayı geride bıraktı. İtalya kariyerinin ilk dönemini Roma'nın maç günü dergisine değerlendiren milli futbolcu, kendisini ispatlamak için gol atmak istediğini söyledi ve Spor Toto Süper Lig ile Serie A'yı karşılaştırdı.
''İtalya'da oyun disiplini çok önemli''
Serie A ve Türkiye'de oynanan futbolun farkının sorulması üzerine; ''İtalya'da oyun disiplini çok önemli. İki ligde de fiziksel mücadele yoğun ama İtalya belki biraz daha zorlu. Başlangıç benim için kolay olmadı. Benevento karşısında ilk maçın ikinci yarısında gerçekten sıkıntılı anlar yaşadım. Sonuç olarak iki lig arasında fazla fark olduğunu düşünmüyorum ama Serie A'da kalitenin daha fazla olduğunu söyleyebilirim'' cevabını verdi.
Roma formasıyla bugüne kadar 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maça çıkan Cengiz Ünder henüz skora katkı yapamadı.