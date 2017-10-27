TED ANKARA KOLEJLİLER SAHASINDA MAĞLUP

HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: 70

DÜZCE BELEDİYE: 73



Salon: Ankara SS

Hakemler: Yücel Çilingir, Göksun Öz, Halil Erkoç

1.Periyot: 16-18

2.Periyot: 31-36

3.Periyot: 43-48

4.Periyot: 70-73

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Göktürk Ural 4, Batuhan Dikmen 3, Ömer Yasir Küçük 9,Cem Coşkun 5, Yesukan Onar , Uğur Can Aksoy 14 , Mert Gizir 27, Emir Büyükhanlı , Yağız Çimen , Burak Erol 4, Yağız Baran Sarıkaya , David Weaver 4

Düzce Belediye: Mesut Ademoğlu , Barış Erdoğan , Ayberk Güleryüz , Tamer Erden 7 , Samet Gülek , M.Ersin Görkem 17, Corin Henry 18 , Berkay Demirci , Eren Ocaktürk 7 , Kyle Hunt 15 , Barış Yalman 3 , Ahmet Kaplan 6

Foto Albümü TED Ankara Kolejliler sahasında mağlup 5 FOTO

Maç sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler baş antrenörü Cem Akdağ şöyle dedi:

"Biz geçtiğimiz hafta Şamsun deplasmanından önce yapılan hazırlık maçında David'in bir bacağında bir problem olduğu için onu götürmedik üzerine Morris'de sakatlanınca bu maçta da o oynamadı. Takım kimyamız tamamen dört-beş tecrübeli oyuncu üzerine ve bunun yanı sıra genç takım oyuncularından kurulu.2 tane çok önemli eksiğimiz olduğu zaman ciddi zorluk çekiyoruz. Ama biz bu yola çıkarken bir risk aldık. Bazı pozisyonlarda genç oyuncularımıza daha fazla şans vermek için o pozisyona tecrübeli bir oyuncu transfer etmedik.Dolayısıyla bu almış olduğumuz riski şu anda en kötü zamanını yaşıyoruz. Ama genç oyuncular için ciddi bir tecrübe oluyor.Bu süre zarfında oyuncular iyileşmeye başladığı zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu maç bizim için çok zor maçtı , kazanabilirdik ama hücumdaki bir takım kötü atışlardan dolayı kaybettik."