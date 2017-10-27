Samsun'dan 3 gollü galibiyet
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMSUN'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Samsun'dan 3 gollü galibiyet

TFF 1. Lig'in 10. haftanın açılış maçında Samsunspor sahasında Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

433 Okunma

TFF 1. Lig'in 10. haftanın açılış maçında Samsunspor sahasında Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

Samsunspor'un gollerini 14' ve 26' John Chibuike ve 67. dakikada Gökay İravul penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla 2 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Samsunspor puanını 13'e çıkardı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Gaziantepspor ise 2 puanda kaldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Abdülkerim Bardakcı, Ufuk Budak, Gökay Iravul (Dk. 77 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 71 Angan), Chibuike, Göksu Türkdoğan

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Hüseyih Polat, Elyasa Süme, Şenol Can, İlker Günaslan, Muhammed Ildız (Dk. 78 Zeki Sinanoğlu), Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 59 Harun Enes Nural), Hasan Genç, Oktay Aydin, Yusuf Erdem (Dk. 87 İbrahim Halil Keser)

Goller: Dk. 14, Dk. 26 Chibuike, Dk. 66 Gökay Iravul (penaltıdan) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Hasan Hatipoğlu, Dk. 47 Abdulkerim Bardakcı, Dk. 76 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 64 Muhammed Ildız, Dk. 88 Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)
Kupada kura heyecanı
"Hücum ve savunma anlamında iyi maç çıkardık"
Samsunspor 3 - Gaziantepspor 0
Spor Güvenliği Çalıştayı sona erdi
Samsunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿