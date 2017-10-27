Samsunspor 3 - Gaziantepspor 0
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SAMSUNSPOR 3 - GAZİANTEPSPOR 0

Samsunspor 3 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 10. haftasında Samsunspor ile Gaziantepspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.

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Samsunspor 3 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 10. haftasında Samsunspor ile Gaziantepspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu (63' Ercan Yazıcı), Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Cebe, Çağrı Ortakaya, Gökay İravul (78' Ramazan Övüç), Halil İbrahim Pekşen (71' Davy Angan), John Chibuike, Göksu Türkdoğan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Muhammed Ildiz (79' Zeki Sinanoğlu), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Gökhan Çamur (59' Harun Enes Nural), Hasan Genç, Yusuf Erdem (87' İbrahim Halil Keser)

Teknik Direktör:

Hakem: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral, Sezer Yalçın

Goller: DK 14: John Chibuike (Samsunspor), DK 27: John Chibuike (Samsunspor), DK 67: Gökay İravul (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Hasan Hatipoğlu (Samsunspor), DK 48: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 64: Muhammed Ildiz (Gaziantepspor), DK 76: Gökay İravul (Samsunspor), DK 88: Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)

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