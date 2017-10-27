KASIMPAŞA - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Kasımpaşa - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 10. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Adıs Jahovıc, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Hakem: Bülent Yıldırım, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez, Çağatay Şahan
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