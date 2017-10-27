GALATASARAY TARİHİ BAŞLANGICIN EŞİĞİNDE

Süper Lig'de 23 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a konuk olacak. 29 Ekim Pazar günü saat 19:30’da başlayacak olan maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon ilk 9 haftayı 7 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında galip gelmesi halinde 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarındaki en iyi başlangıç rekorunu egale edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarının ilk 10 haftasında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. 2001-2002 sezonunun 10. haftasını 26 puanla, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray, 2005-2006 sezonunda ise aynı istatistiği yakalayan sarı-lacivertli rakibinin arkasında averajla ikinci durumdaydı.

Galatasaray söz konusu iki sezonda da lig şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.