SPOR GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Spor Güvenliği Çalıştayı sona erdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda iki gün süren çalıştaya, TFF başkan vekillleri Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Spor Genel Müdür Yardımcıları Murat Kocakaya ve Dursun Türk, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zükfikaroğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Protokol ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ender Sevim ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakim Yakup Moğul katıldı.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Spor Genel Müdürlüğü ile TFF'nin konuyla ilgili profesyonelleri, Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri ile Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının bulunduğu 23 ilin müsabaka güvenlik amirleri ve spor güvenliği şube müdürleri de çalıştayda yer aldı.

Çalıştayda, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasına yönelik güvenlik tedbirleri, özel güvenlik tedbirlerinin verimliliği, eğitimi, geliştirilmesi ve yasal düzenlemeleri, İl ve İlçe Spor Güvenliği toplantısı ile eşgüdüm toplantılarının verimliliği ve yaptırımları, 6222 sayılı kanun çerçevesinde soruşturma ve cezai yaptırım uygulamaları, spor tesisleri altyapısı, e-bilet ve akreditasyon ile protokol, basın, engelli, görevli ve misafir seyirci girişleri konuları ele alınarak, değerlendirildi.

Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, mevzuat değişikliği ihtiyacı olan konular belirlenirken, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yapılması planlanan konular hakkında görüşmelerde bulunuldu.

Ayrıca, yaşanan aksaklıklar ve talepler dile getirilerek, paydaşların kendi görev alanlarıyla ilgili çalışmaları hızla hayata geçirmesi kararlaştırıldı.