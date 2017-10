İSMAİL KARTAL: "ŞAMPİYONLUK İÇİN SAĞLAM EKONOMİ GEREKİR"

“Şampiyonluk için sağlam ekonomi gerekir” diyen İsmail Kartal, “Öncelikle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Hayalci değiliz” dedi

Ankaragücü'nün deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal SABAH Ankara'ya konuştu. Kartal, "Yönetimin, şehir içinde lüks bir otelde oda ayırmasına rağmen, kulübün en ufak maddi kayıp yaşamaması adına kabul etmeyip işin içinde olmadan sorunlar çözülmez amacı ile tesislerde kalıyorum" dedi. Başkent ekibi, 10. hafta evinde İstanbulspor'u konuk edecek. İstanbulspor maçı için "Sezonun en zor maçına çıkacaklarını söyleyen başarılı teknik adam, "Her maç birbirinden zor. Hiç hafife alınacak bir lig değil. Rakiplerin asla hafife alınmaması gerekiyor. Herkes iyi çalışıyor, herkes futbolu iyi takip ediyor. Sezonun en zor maçına çıkacağız. Bana göre çok koşan mücadele eden, istikrarlı, 3 senedir bir arada ve 3 senedir aynı sistem ve antrenörle devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Neden Ankaragücü'nü tercih ettiniz?

Büyük bir camia oluşu, coşkulu ve tutkulu bir taraftarın oluşu, başkent takımı olması, artı buradaki yapabileceklerimize inandığım için, Başkan'a, yönetime inandığım için burayı tercih ettim. Sezon başında da söyledim. Biz bir hedef koymadık. Lige yeni çıkan bir takımız. Önce bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Hayalci değiliz ama hayallerimiz de var. Bunun anlamı da tabi gidebildiğimiz yere kadar gitmek, zirveyi zorlamaktır. Bunu en iyi şekilde yapmak için oyuncularımızla birlikte çaba sarf ediyoruz. Şampiyonluğu söyleyebilmem için kulübün ekonomisinin sağlam olması lazım. Ben de diyeceğim ki 'Bizim ekonomimiz sağlam, istediğimiz oyunları da aldık biz şampiyonluğa oynuyoruz' diyebilelim. Biz lige böyle başlamadık. Lig oynanırken bile biz buraya oyuncu transferi yaptık. Bazı oyuncular sahada birbirlerini tanıdılar. Hazırlık maçları yapamadan maçlara çıktık. Bu şartlar altında biz bu takımı kurduk ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Ara transferde kadroya takviye yapacak mısınız?

İmkanımız olursa tabi takviye yapmak istiyoruz. Birkaç yere nokta transfer yapmak istiyoruz. Ama tabi bunlar imkan dahilinde olabilecek şeyler, kulübün ekonomisiyle olan şeyler. Anton'un performansından memnunum. Doka daha yeni yeni toparlanıyor. Lucasz geldi ama yerinde oynayanlar şuan iyi götürüyor. Alihan, Gencer fena değil. Baktığın zaman en büyük şanssızlığımız bizim Nduka'nın sakatlanması, sezonu kapattı. Kehinde iyi durumda, her an oynayabilir. Oynadığı zaman gol de atıyor. Dieng'in performansı atletik olarak iyi, biraz daha bitiricilik anlamında sıkıntımız var.



Tesiste kaldığınız söyleniyor?

Sağolsunlar bana çok güzel bir otelde yer ayırtmışlardı ama ben kabul etmedim. İşime bağlı, disiplin seven bir insanım. Burada kalıp buranın sorunlarını bir an önce ortadan giderebilmek için, işin içinde olmak lazım.

Her maç 20 bin taraftar geliyor, takım baskı hissediyor mu?

İşler iyi giderken taraftarımızın coşkusu ve sinerjisi sizi hep ittirir, pozitif anlamda etki yaratır. Ama kazanamadığı zaman bu etki takımın ve futbolcuların aleyhine döner ve bir baskı yaratır. Her zaman söylüyorum, taraftar takımını sonuna kadar desteklemeli.