E. Yeni Malatyaspor’a Ankara’daki Malatyalılardan yoğun ilgi
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E. YENİ MALATYASPOR’A ANKARA’DAKİ MALATYALILARDAN YOĞUN İLGİ

E. Yeni Malatyaspor’a Ankara’daki Malatyalılardan yoğun ilgi

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şubesi ve Ankara Malatyasporlular Derneği, Gençlerbirliği maçı için Ankara’da bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’u kaldığı otelde ziyaret etti.

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Ziyarette Teknik Direktör Erol Bulut’a çiçek vererek Gençlerbirliği karşısında başarılar dileyen dernek yöneticileri, maçta da takımlarını yalnız bırakmayacaklarını paylaştılar.
 

“Yeni Malatyaspor burada bizim misafirimiz”


Ankara Malatyasporlular Derneği Başkanı Fuat Yılmaz ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, E. Yeni Malatyaspor’un Ankara’da misafirleri olduğunu ifade etti. Yılmaz, “E. Yeni Malatyaspor futbol takımımızı konakladığı otelde ziyaret ederek, teknik direktörümüz Erol Bulut, futbolcularımız ve idari heyetimize Gençlerbirliği müsabakası öncesi başarılar diledik. Ayrıca bugün doğum günü olan kalecimiz Ertaç Özbir'e de sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılarla dolu nice yıllar temennisinde bulunduk. Ziyaretimizde ilgi ve alakasını esirgemeyen sportif direktörümüz Ali Ravcı ve kulübümüzün genel müdürü Selçuk Günaydın’a teşekkür ederiz. E. Yeni Malatyaspor burada bizim misafirimiz. Elimizden gelen misafirperverliği sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
 
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