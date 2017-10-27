Samsunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
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SAMSUNSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 10. haftasında Samsunspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Samsunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 10. haftasında Samsunspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Göksu Türkdoğan, Emmanuel John Chıbuıke, Halil İbrahim Pekşen, Gökay Iravul, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Muhamed Ildız, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem

Teknik Direktör:

Hakem: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral, Sezer Yalçın

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