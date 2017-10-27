SAMSUNSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 10. haftasında Samsunspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Göksu Türkdoğan, Emmanuel John Chıbuıke, Halil İbrahim Pekşen, Gökay Iravul, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Muhamed Ildız, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral, Sezer Yalçın
Maç Detayları - Canlı Anlatım