Wozniacki ve Garcia yarı finale yükseldi
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WOZNİACKİ VE GARCİA YARI FİNALE YÜKSELDİ

Wozniacki ve Garcia yarı finale yükseldi

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Kırmızı Grup'ta Caroline Wozniacki ve Caroline Garcia yarı finale yükseldi.

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Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Kırmızı Grup'ta Caroline Wozniacki ve Caroline Garcia yarı finale yükseldi.

Singapur'da düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Kırmızı Grup'ta iki karşılaşma oynandı. İlk maçta Fransız Caroline Garcia, Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 0-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.

Diğer mücadelede ise Ukraynalı Elina Svitolina, dünya klasmanının 1 numarası Rumen Simona Halep'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

Grup maçlarını ikişer galibiyetle tamamlayan Wozniacki ve Garcia adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada yarın oynanacak yarı final maçlarında Karolina Pliskova-Caroline Wozniacki, Venus Williams-Caroline Garcia karşı karşıya gelecek.

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