Y. MALATAYASPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 10.hafta maçında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Antrenmana eğlenceli oyun ve ısınma koşusu ile başlayan futbolcular antrenmana 5’e 2 top kapma oyunu ile devam etti.

Daha sonra taktik antrenmana geçen futbolcular yaklaşık bir saat süren antrenmanı bu çalışma ile noktaladı.

Marko Milinkovic bugün takımla çalışmalara başlarken Nihat Şahin fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı devam eden Halil İbrahim Pehlivan’ın ise tedavilerine devam edildi.