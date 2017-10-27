Bayern Münih'e genç yetenek
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BAYERN MÜNİH'E GENÇ YETENEK

Bayern Münih'e genç yetenek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli futbolcu Alex Timossi Andersson'u kadrosuna kattı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli futbolcu Alex Timossi Andersson'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Helsingborg'da forma giyen İsveçli genç milli futbolcunun, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih forması giyeceği ifade edildi.

Açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşma gereği Andersson'un bu sezon Helsingborg'da oynamaya devam edeceği de belirtildi.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Andersson'un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu, gelişimini sistemine alışık olduğu takımında sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Orta saha bölgesinde oynayan Andersson, İsveç İkinci Ligi'nde mücadele eden Helsingborg formasıyla bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol attı.

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