MUHARREM USTA'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

Usta Ersun Yanal'ın istifası sonrası sık sık gündeme gelen Fatih Terim ile ilgili görüşülmediğini bilgisini verdi.

Ersun Yanal'dan sonra göreve Rıza Çalımbay'ın getirilmesini değerlendiren Usta, "Forma adaletini sağlayacak, takımı ayağa kaldıracak ve sorunları çözecek bir teknik direktör arıyorduk. Yerli hocaya da karar verince aklımıza Rıza Çalımbay geldi" şeklinde konuştu.

Sezon sonu hedeflerini açıklayan Muharrem Usta, "Çok uzun bir maratondayız, hedeften kopmadık. Galatasaray'ı ayırdığımızda diğer takımların puanları birbirine çok yakın. Bu sene Türkiye Kupası'nı mutlaka almalıyız" ifadelerini kullandı.

Ücret adaletsizliği konusunda çıkan haberlere açıklık getiren Usta, "Futbolcularla konuştum, hiçbirinin sorunu para değil, hepsi önceki dönemde yaşanan forma adaletsizliğinden bahsetti" şeklinde konuştu.

Son olarak kulübün ekonomik durumundan da bahseden Muharrem Usta, "Trabzonspor için en büyük sorun ekonomik sorunlar. Para konusu boşluk kabul etmiyor, ben sorunları tıkamaktan yoruldum ama yine de işimizin başındayız" açıklamalarında bulundu.

