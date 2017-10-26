KEÇİÖRENGÜCÜ, KARABÜK'TE DİRENÇ GÖSTEREMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kardemir Karabükspor, konuk ettiği TFF 2. Lig takımlarından Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup ederek, 5. tura yükseldi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Koray Gençerler, Uygar Bebek, İbrahim Çağlar Uyarcan
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Osman Çelik, Barış Başdaş, Tayyib Talha Sanuç, Hakan Aslantaş, Bliznichenko, Skulason, Grozav (Dk. 60 Tanase), Traore (Dk. 60 Ceyhun Gülselam), İlhan Depe, Torje (Dk. 65 Papp)
Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Batuhan Süer, Fatih Kılıçkaya, Erdi Dikmen, Eşref Korkmazoğlu, Abdurrahman Kuyucu, İlyas Kubilay Yavuz, Umut Pusat, Uğur Utlu, Berat Gökçe, Ahmet Güven (Dk. 46 Şamil Başaran)
Goller: Dk. 29 Torje, Dk. 46 İlhan Depe, Dk. 64 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 86 Berat Gökçe (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ahmet Güven, Dk. 62 Umut Pusat (Keçiörengücü), Dk. 45 Bliznichenko (Kardemir Karabükspor)