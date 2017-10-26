"ALEX'İN AYRILMASI KÖTÜ VE ŞANSSIZ BİR ŞEKİLDE OLDU"

Fenerbahçe’nin eski başkan adaylarından olan iş adamı Hulusi Belgü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin efsane oyuncularından olan Brezilyalı Alex de Souza'nın ayrılışından sonra gazeteye verdiği ilanın çok konuşulmasının hatırlatılması üzerine Belgü, “Alex’in Fenerbahçe’den ayrılması çok kötü ve şanssız bir şekilde oldu. Ben bu durumdan çok etkilendim. Bir taraftar olarak o anki hissettiklerimi bir reklam ajansıyla paylaştım. Onlarda gazeteye Alex ile alakalı ilan gibi bir hazırlık içerisine girdiler ve bu ilanı verdik. Biz tepkimizi, düşüncemizi göstermek zorundayız. Bende kendimi ifade etmek için ilan verme yoluna başvurdum” ifadelerini kullandı.



“Bir günde sistemi değiştirirseniz problemler yaşarsınız”



Son günlerde tartışma konusu olan 'Yabancı sınırlaması' hakkında da konuşan Belgü, “Bu durumu doğru veya yanlış bulanlar olabilir. Bu kadar çabuk karar değiştirip uygulamalardan vazgeçmememiz lazım. Çünkü takımlar bütçe ve planlamasını ona göre yapıyor. Eğer bir günde sistemi değiştirirseniz çok ciddi problemler yaşarsınız. Devlet yabancı sınırlamasını kademeli olarak azaltacağını söylüyor ama Türkiye’deki kulüpler için şu anda çok ciddi bir problem var. Eğer siz Türkiye’deki kulüpleri sadece Türk oyunculara bırakırsanız uluslararası arenada başarı göremezsiniz. Dolayısıyla maliyetleri geri çekebilmek için rekabetçi bir ortam hazırlamalısınız. Türk oyuncuların yetişmesi içinde alt yapılara doğru bir sistem koymalısınız. Ben A takımların belirli bir seviyeye gelinceye kadar yabancı serbestliğinin taraftarıyım” şeklinde konuştu.