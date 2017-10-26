Fenerbahçe'de en başarılısı Vitor Pereira!
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FENERBAHÇE'DE EN BAŞARILISI VİTOR PEREİRA!

Fenerbahçe'de en başarılısı Vitor Pereira!

Fenerbahçe’de son 3 sezonda ilk 9 hafta sonunda en başarılı teknik adam Vitor Pereira oldu.

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Fenerbahçe son 3 sezonda 3 farklı teknik adamla çalıştı. Sarı-lacivertliler; Vitor Pereira, Dirk Advocaatve Aykut Kocaman dönemlerinde ilk 9 haftasında farklı istatistikler gösterdi. 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayan Pereira Fenerbahçe'de 3 sezondaki en başarılı çalıştırıcı oldu.

2016-2017 sezonunda Advocaat ile 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi sonucunda 15 puan alabilen sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da Aykut Kocaman ile 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle yine 15 topladı. Böylece Advocaat ve Aykut Kocaman, Pereira'nın gerisinde kaldı. 

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