FENERBAHÇE'DE EN BAŞARILISI VİTOR PEREİRA!

Fenerbahçe son 3 sezonda 3 farklı teknik adamla çalıştı. Sarı-lacivertliler; Vitor Pereira, Dirk Advocaatve Aykut Kocaman dönemlerinde ilk 9 haftasında farklı istatistikler gösterdi. 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayan Pereira Fenerbahçe'de 3 sezondaki en başarılı çalıştırıcı oldu.

2016-2017 sezonunda Advocaat ile 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi sonucunda 15 puan alabilen sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da Aykut Kocaman ile 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle yine 15 topladı. Böylece Advocaat ve Aykut Kocaman, Pereira'nın gerisinde kaldı.