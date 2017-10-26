N'DOYE'A FORMA ŞANSI DOĞDU

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın sakatlığı, Rodallega’nın ise kırmızı kart cezalı olması nedeniyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın zorlu Galatasaray maçında forvet hattında Dame N’Doye’a forma vermesi bekleniyor. N’Doye, geçen sezon sarı-kırmızılılar ile oynanan iki maçta gol atmıştı.

Trabzonspor'da ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşatan Senegalli futbolcu Dame N'Doye, geçtiğimiz sezonun son haftalarında kritik golleriyle takımına katkı sağlamıştı. Rodallega ve Burak Yılmaz transferlerinin ardından forma şansı bulamayarak yedek kulübesine mahkum olan başarılı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor maçında Rodallega'nın 63. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 67 dakikada oyuna dahil oldu. N'Doye, bu maçta attığı 2 golle Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Galatasaray maçında Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a 'Ben de varım' mesajı gönderdi. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara karşı Burak Yılmaz ve Rodellega'dan yoksun olarak sahaya çıkacak.



Galatasaray'ı boş geçmiyor



Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol olmak üzere toplamda 8 gole imza attı. 32 yaşındaki oyuncu, 2016-2017 sezonunda toplam 2 bin 351 dakika sahada kalmıştı. Golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile oynanan iki maçta da gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerin İstanbul'da Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada gol atarken, Senegalli oyuncu Trabzon'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan maçta da rakip fileleri havalandırmıştı. N'Doye'un geçtiğimiz sezon gol attığı maçları ise Trabzonspor kaybetmedi.