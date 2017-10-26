Emenike, Olympiakos’ta parlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

EMENİKE, OLYMPİAKOS’TA PARLIYOR

Emenike, Olympiakos’ta parlıyor

Emenike, bu sezon transfer olduğu Yunan ekibi Olympiakos'ta gösterdiği performansla göz dolduruyor.

476 Okunma

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, bu sezon transfer olduğu Yunan ekibi Olympiakos'ta gösterdiği performansla göz dolduruyor. Emenike, oynadığı 9 resmi maçta 4 gol kaydetti.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Olympiakos’a giden Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike burada gösterdiği performansla taraftarlarını mest etti. Yunanistan Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde attığı gollerle takımı sırtlayan Emenike, bugüne kadar 9 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Nijeryalı futbolcu, son olarak Yunan temsilcisinin kupa mesaisinde deplasmanda oynadığı ve 3-0 galip geldikleri Acharniakos maçında 1 gol attı. Emenike, gösterdiği başarılı performansla, Olympiakos'un bu sezon en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.

ETİKETLER #Fenerbahçe
"Alex'in ayrılması kötü ve şanssız bir şekilde oldu"
Fenerbahçe'de en başarılısı Vitor Pereira!
Ataşehir'de gökdelende yangın: Luigi Datome
"Futbola harcadığım parayla 3 tane daha fabrika kurardım!"
Van Persie ifadesinde neler dedi?
Lucescu'dan yabancı oyuncu açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿