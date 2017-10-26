Ataşehir'de gökdelende yangın: Luigi Datome
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATAŞEHİR'DE GÖKDELENDE YANGIN: LUİGİ DATOME

Ataşehir'de gökdelende yangın: Luigi Datome

Ataşehir'de 52 katlı gökdeleninin 13. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

462 Okunma

Ataşehir'de 52 katlı ve 188 metre uzunluğundaki bir gökdelende çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökdelenin 13. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi. Öte yandan yaşanan panik kameralarca kaydedildi.

Ataşehir'de 52 katlı gökdeleninin 13. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Gökdelenden çıkan dumanlar birçok noktadan görüldü. İHA'nın haberine göre; Yangın yapılan çalışma sonrası söndürülürken, gökdelende çalışanlar söndürme çalışmaları sırasında dışarı çıktı. Öte yandan bir kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsa olay yerinde müdahale etti. 

FENERBAHÇELİ DATOME DE ETKİLENDİ

Ataşehir'deki gökdelen yangınında Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome de etkilendi.
Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu yangınla ilgili olarak, "Yangın söndürüldü, duman tahliye edildi. Zarar gören bir işçimiz hastaneye kaldırıldı" dedi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
"Alex'in ayrılması kötü ve şanssız bir şekilde oldu"
Fenerbahçe'de en başarılısı Vitor Pereira!
Emenike, Olympiakos’ta parlıyor
"Futbola harcadığım parayla 3 tane daha fabrika kurardım!"
Van Persie ifadesinde neler dedi?
Lucescu'dan yabancı oyuncu açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿