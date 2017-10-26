Erol Bulut, Azubuike konusunda kararsız
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EROL BULUT, AZUBUİKE KONUSUNDA KARARSIZ

Erol Bulut, Azubuike konusunda kararsız

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maça Ankara’da hazırlanıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Ofspor’u yenerek tur atlayan Evkur Yeni Malatyaspor, maçın ardından Ankara’ya geçti. Cumartesi günü Ankara’da Gençlerbirliği takımıyla zorlu bir müsabaka oynayacak olan sarı-kırmızılılarda kupa maçında forma giymeyen oyuncular sabah bir antrenman yaptı.

Kupadaki galibiyetten dolayı keyiflerin yerinde olduğu belirten takımda, kupa yorgunu oyuncular saha kenarında koşu antrenmanı yaptı. Gençlerbirliği karşısında sahaya süreceği takımla özel olarak ilgilendiği ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut’un sakatlıkta yeni çıkan orta saha oyuncusu Azubuike konusunda karasız olduğu öğrenildi. Bulut’un geçen hafta Trabzon karşısında kazanan takımı bozmak istemediği ve bundan dolayı Azubuike’yi yedek bekletebileceği ifade ediliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
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İbrahim
26 Ekim 201723:30
Azubuke hazırsa oynatmak zorundasın.Gençlerbirliği koşan bir takım orta sahan güçlü olmazsa takımı duman edersin.Eğer böyle birşey olursa bu takımdan sende gidersin Adil Gevrekte.
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