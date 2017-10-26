FUTBOLUN EFSANELERİ VANLI GENÇLERLE BULUŞTU

İpekyolu Gençlik Merkezi binasında gençlerle bir araya gelen futbolun efsanevi isimlerinden Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Vanlı gencin “Futbol hayatınızda unutamadığını anınız var mı?” sorusu üzerine söz alan Ali Gültiken, Van’la ilgili başından geçen bir anısını anlattı.



Van’ın hayatında başka bir öneme sahip olduğunu dile getiren Gültiken, “Cezaevlerinde genç hükümlerimizle beraber olmak amacıyla geliştirdiğimiz proje kapsamında Van’a geldik. Gençlik merkezlerimizde de genç oyuncularımızla bir araya geliyoruz. Ülkemizin istikbali olan, enerjisi olan sizlerle beraber olmaktan bizler de ayrıca mutlu ediyoruz.



Havaalanında şehre kadar iki saate geldik. İnanılmaz bir karşılama, belki Van şehrinin tamamına yakın bizi karşılamıştılar. Çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden 10 binler, yüz binler ve o fotoğraf benim gözümden hiç gitmez. Sonra iki hafta bizi burada ağırlamaları ve biz o sezon şampiyon olduk. Benim de ilk şampiyonluğumdu. İşte özel anım bu. Hayatım içinde Van başka bir yerde” dedi.



Daha sonra gençlerin verdiği futbol toplarını tek tek imzalayan futbolun efsanevi isimleri, Van Büyükşehir Belediyesi binasına geçerek Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile bir araya geldiler.

Valilik olarak “Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor” programını önemsediklerini belirten Vali Zorluoğlu, projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi binasından ayrılan efsanevi futbolcular, Van M Tipi Cezaevine geçtiler.