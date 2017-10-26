"FUTBOLA HARCADIĞIM PARAYLA 3 TANE DAHA FABRİKA KURARDIM!"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "11 yılda futbola harcadığım parayla 3 tane daha demir çelik fabrikası kurardım. Devletin profesyonel sporlara destek vermesini istemiyorum. Olimpik sporculara destek vermesi gerekir" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Süper Lig’de gelen parayla takımı döndürebiliyorsunuz. Bu para kulübü çevirmeye yetiyor." dedi.



Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı tarafından (EGEV) "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" ana temasıyla düzenlenen Ege Ekonomik Forumu’nun "Ege Bölgesi ve Spor Ekonomisi" başlıklı son oturumu NTV Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ’ın yönetiminde gerçekleştirildi.



Oturumda konuşan Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Spor Toto Akhisar Stadı’nın yüzde 95’nin tamamlandığını ve ikinci yarıda maçlarını orada oynamayı planladıklarını kaydetti. Süper Lig’de 6. yıllarının olduğunu hatırlatan Eryüksel, altyapıdan Süper Lig seviyesinde Hasan Ali Adıgüzel dışında oyuncu yetiştiremediklerini, onun da şanssız bir sakatlık yaşadığını söyledi.



Eryüksel, Türkiye’de transfer politikalarında hataların olduğu yanlış sözleşmelerin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Yöneticilerin tecrübeli olmaları gerekiyor. Sözleşmeye 1-2 cümle yazınca kulüpleri yaralayabiliyor. Benim gördüğüm bu. Ayağını yorganına göre uzatacaksın ama işini de doğru yapacaksın. Yönetimde de istikrar önemli. Biz aynı yönetimle devam ediyoruz. Akhisarspor’da ödeme ahlakı mevcut, Akhisarspor parasını öder algısı oluştu. Böylelikle 10 liralık oyuncuyu 6-7 liraya alabiliyorsunuz. Biz 6 yıldır farklı bir statta oynuyoruz. Oraya 6 yılda harcadığımız para 12 milyon lirayı geçmiş durumda. Süper Lig’de gelen parayla takımı döndürebiliyorsunuz. Bu para kulübü çevirmeye yetiyor."



- "11 yılda futbola harcadığım parayla 3 tane daha demir çelik fabrikası kurardım"



Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bu toprakların çocuklarına güvenerek yola çıktıklarını, yabancı oyuncu oynatmama kararının birilerinin kendilerini anlaması için son nokta olduğunu söyledi.



Süper Lig’e çıkmaları halinde de yabancı oynatmadan sistemlerini yürütmeye çalışacaklarını belirten Özkan, "Futbolda 11. yılım benim. 11 yıl önce başladığımda saçlarım pırıl pırıldı ve çok az beyaz vardı. Aile olarak Türkiye’nin vasıflı çelik fabrikalarından birine sahibiz. 11 yılda futbola harcadığım parayla 3 tane daha demir çelik fabrikası kurardım." dedi.



Özkan, A Takım bütçesinin 3 milyon avro olduğunu belirterek, "Devletimiz bize 3 milyon avro veriyor. Keşke kendimiz futbolumuzu idare edebilsek. Zaten devletin profesyonel sporlara destek vermesini istemiyorum. Olimpik sporculara destek vermesi gerekir. Altyapı giderlerimiz de yaklaşık yıllık 1 milyon lira civarında." diye konuştu. Kaleci Berke Özer için transfer tekliflerinin olduğunu kaydeden Özkan, 3 kulüple görüşme halinde olduklarını ifade etti.



- "Futbol akademisi kurmak üzereyiz"



Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, altyapı için kullandıkları Gürsel Aksel Tesislerinin stat yapımı için boşaltıldığını, bu nedenle altyapı oyuncularının şehrin farkı yerlerinde çalıştığını söyledi.



Göztepe Futbol Akademisi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Papatya, şöyle konuştu:



"Torbalı Belediyesi tarafından 103 dönümlük bir arsa tahsis edildi. Gelecek ayın 3’ünde lansmanını da yapacağız. İçinde 8 tane saha olan futbol akademisi kurmak üzereyiz. Planı hazır. İzmir Büyükşehir Belediyesi belli bir oranda finansmanını karşılayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen sene bize şampiyonluk primi vermek istedi, başkanımız ’prim vermeyin, altyapı tesisi için o zaman bize yardım yaparsınız’ dedi."



Papatya, dernek statüsünde olmadıklarını, altı kişilik yönetim kurullarının olduğunu ve bu yapının kararlarda dinamiklik kazandırdığını söyledi.



Süper Lig’e 40 puan hedefiyle başladıklarını ve bu doğrultuda ilerlediklerini kaydeden Papatya, "Bu hedefi revize etmek için erken. Kısa vadede ligde kalmak istiyoruz. Uzun ve orta vadeli hedeflerimiz çok farklı." şeklinde görüş belirtti.



Gazeteci Mehmet Demirkol da Türk futbolunun obez olduğunu ve iyi denetlenmediğini söyledi. Birçok kulübün borç yükünün hiçbir sektörde olabilecek bir şey olmadığını kaydeden Demirkol, denetlenmeyen ekonominin yaşamasının mümkün olmayacağını kaydetti.