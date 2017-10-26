DAVİD STERN'DEN MARİJUANA ÇIKIŞI!

20 yıl boyunca NBA başkanlığı yapan ve ligin globalleşmesine büyük katkılar verdikten sonra 2014 yılında emekliye ayrılan David Stern'den marijuana (esrar) çıkışı geldi.
''Kişisel fikrim marijuananın yasaklı maddeler listesinden çıkarılması gerektiği yönünde. Bence NBA'deki toplu iş sözleşmesini değiştirmeli ve birçok eyalette yasallaşan marijuananın sporcular tarafından kullanılmasına izin vermeliyiz. Artık marijuananın tıbbi tedaviler konusundaki faydalarını tüm dünya biliyor'' sözleriyle düşüncelerini dile getiren 75 yaşındaki Stern, oyuncuların marijuana kullanımından ceza almasını haksız buluğunun altını çizdi.