David Stern'den marijuana çıkışı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

DAVİD STERN'DEN MARİJUANA ÇIKIŞI!

David Stern'den marijuana çıkışı!

Eski NBA Başkanı David Stern, marijuananın yasaklı maddeler listesinden çıkartılması gerektiğini savundu.

313 Okunma

20 yıl boyunca NBA başkanlığı yapan ve ligin globalleşmesine büyük katkılar verdikten sonra 2014 yılında emekliye ayrılan David Stern'den marijuana (esrar) çıkışı geldi.

Marijuanayı yasaklayan yasaların artık eskidiğini söyleyen Stern, NBA ve diğer büyük liglerin marijuana kullanımına yeşil ışık yakmaları gerektiğini söyledi.

''Kişisel fikrim marijuananın yasaklı maddeler listesinden çıkarılması gerektiği yönünde. Bence NBA'deki toplu iş sözleşmesini değiştirmeli ve birçok eyalette yasallaşan marijuananın sporcular tarafından kullanılmasına izin vermeliyiz. Artık marijuananın tıbbi tedaviler konusundaki faydalarını tüm dünya biliyor'' sözleriyle düşüncelerini dile getiren 75 yaşındaki Stern, oyuncuların marijuana kullanımından ceza almasını haksız buluğunun altını çizdi.

ETİKETLER
Keçiörengücü, Karabük'te direnç gösteremedi
Spor Güvenliği Çalıştayı İstanbul'da başladı
Ziraat Bankası'nın "Spor Okulu" başarısı
Gençler, hayati 3 puan peşinde
Yeni Altındağ, Bursaspor'u salladı ama yıkamadı!
Ankaragücü, İstanbulspor'u gözüne kestirdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿