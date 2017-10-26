SPURS SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

San Antonio Spurs, konuk olduğu Miami Heat'i 117-100 yenerek bu sezon çıktığı 4. karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Spurs'ün all-star forveti LaMarcus Aldridge 31 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Rudy Gay 22 sayı, Danny Green 15 sayı, 7 ribaunt ve Kyle Anderson 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Heat'te Tyler Johnson'ın 23 sayı, James Johnson'ın 21 sayı, 9 ribaunt ve Goran Dragic'in 20 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

Rockets son saniye basketiyle kazandı

Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı, Eric Gordon'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 105-104 mağlup etti.

Rockets adına maçın kahramanı Gordon, 29 sayı ve 5 asist üretti. James Harden 27 sayı, 13 asist, Clint Capela ise 16 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı.

76ers'ta J.J. Redick 22 sayı, 5 ribaunt, Joel Embiid 21 sayı, 6 ribaunt, Robert Covington 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 14 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele etti. 5. maçında 4. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Furkan Korkmaz süre almadı.