Camp Nou'ya sponsor geliyor
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CAMP NOU'YA SPONSOR GELİYOR

Camp Nou'ya sponsor geliyor

Yeni gelir kapısı yaratmak isteyen Barcelona, kulübün sembollerinden Camp Nou'ya isim sponsoru bulmak için görüşmeleri sürdürüyor.

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Milli bir sembol olarak gördüğü formasına reklam alarak endüstriyel futbolun şartlarına uyum sağlayan Barcelona, uzun yıllardır reddettiği stadyum sponsorluğuna karşı kalkanları indiriyor.

Gelen birçok teklife rağmen kulübün en büyük sembollerinden Camp Nou'ya isim sponsoru almayı reddeden Katalan ekibinin yönetimi artık sponsor bulmak için dev firmalarla görüşmeye başladı.

30 yıl için 400 milyon euro
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre 2018-2019 sezonundan itibaren stadyumuna isim sponsoru bulmayı planlayan Barcelona yönetimi, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Grifols ile anlaşmada son aşamaya geldi. Yönetimin 30 yıl için 400 milyon euro karşılığında stayumun ismini ''Camp Nou Grifols'' olarak değiştirmeye sıcka baktığı öne sürülürken, firmadan yalanlama geldi.

Grifols yalanladı

Grifols yaptığı açıklamayla şirket politikasında bu tür bir iş ortaklığının yer almadığı ve medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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