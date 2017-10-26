İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEPLASMANDA YENİLDİ

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında İstanbul Üniversitesi, deplasmanda Polonya temsilcisi Sleza'ya 67-58 yenildi.
Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanan karşılaşmada İstanbul Üniversitesi, ilk çeyreği 18-16, devreyi de 39-26 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte sadece 4 sayı bulabilen ve son periyoda 45-43 geride giren İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 67-58 mağlup ayrıldı.
İstanbul Üniversitesi bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Polonya temsilcisi ise üçüncü galibiyetini aldı.