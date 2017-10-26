İstanbul Üniversitesi deplasmanda yenildi
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEPLASMANDA YENİLDİ

İstanbul Üniversitesi deplasmanda yenildi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında İstanbul Üniversitesi, deplasmanda Polonya temsilcisi Sleza'ya 67-58 yenildi.

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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında İstanbul Üniversitesi, deplasmanda Polonya temsilcisi Sleza'ya 67-58 yenildi.

Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanan karşılaşmada İstanbul Üniversitesi, ilk çeyreği 18-16, devreyi de 39-26 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte sadece 4 sayı bulabilen ve son periyoda 45-43 geride giren İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 67-58 mağlup ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Polonya temsilcisi ise üçüncü galibiyetini aldı.

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