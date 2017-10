JAHOVİC: "GÖZTEPE İLE ÖMÜR BOYU!"

Adis Jahovic... Attığı 20 golle Göztepe’yi 14 yıl sonra Süper Lig’e taşıdı. Ghilas transferinden sonra ikinci plana düşer sanıldı, ‘Burası Süper Lig, aynı performans imkansız’ yorumları yapıldı. Ancak Makedon forvet, formayı kaptı, 9 haftada tam 11 gol atarak dünyaca ünlü yıldızları kıskandırdı. İzmir ekibini de adeta tek başına sırtladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcü, doğal olarak da transferin gözdesi haline geldi. İzmir’de evinin kapılarını FANATİK’e açan Jahovic’le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Golcülüğü kadar misafirperver olan başarılı oyuncu önemli mesajlar verdi. İşte sözleri:

'Haber çıkması doğal’



“Benim için gazetede bir haber çıktı. Ben milli takımdaydım o sırada. Haberi görünce şaşırdım çünkü benim Beşiktaş’a gideceğimi ve üstüne 2 oyuncu teklif edildiği yazılmıştı. Bununla ilgili bir spekülasyon çıkmaması için İnstagram’ımdan kendi düşüncelerimi aktardım. Göztepe taraftarı beni seviyor, ben de onları seviyorum. Hayatımın sonuna kadar burada oynayabilirim. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Hakkımda böyle haberlerin çıkması çok doğal. Göztepe ile sezon sonunda biten bir sözleşmem var. Anlaşırız veya anlaşmam ama şu anda burada çok mutluyum.”



‘Kulüple henüz görüşmedik’



“Kulüple henüz bir görüşme yapmadım. Şu anda takıma konsantre oldum. Zamanı gelince takımda kalıp kalmayacağım oturulur konuşulur. Ama şu anki hedefim Göztepe’nin çıkışını sürdürmesini sağlamak. Takımım için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaktan başka bir düşüncem yok.”

 Futbolcu Bilgisi Adıs Jahovıc kimdir?

Bilgileri - İstatistikleri





‘Okan Buruk sayesinde...’



“Rusya’da oynarken bir maçta iyi bir performans ortaya koymuştum. 2 gol atmıştım. O zaman Sivas’ı çalıştıran Okan Buruk’un yardımcısı Tomas hoca maçı izliyordu. Okan hocaya beni almalarını söylemiş. Bana bir teklif sundular. Eşimle birlikte Sivas’ın nasıl bir yaşantısı olduğuna baktık. Ancak beğenemedik. Sivas’ın o zaman ligdeki durumu da kötüydü. Sonrasında Göztepe’nin benimle ilgilendiğini duydum. Sosyal medyadan sürekli ‘Welcome to Göztepe’ mesajları alıyordum. Bana o zaman bir teklif gelmemişti ancak merak ettim. Şehri, kulübü ve taraftarlarını araştırdım. Sonrasında görüşmeler başladı. 2 gün içinde transferim gerçekleşti. Okan hoca transfer olduğumda Göztepe’deydi. Bende emeği çok büyük. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ancak şu anda Tamer hocayla çalışıyoruz, kendisi gerçekten iyi bir insan, iyi bir hoca.”



‘Taraftara katılmamak zor'



“Saha içine girdiğinizde taraftarın önünde oynamak gerçekten zor. Göztepe gibi çılgın taraftarların şovlarını bırakıp oyuna konsantre olmak kolay değil. Ama sprint yapmayı, hücuma katkı vermeyi düşünüyorsanız atmosfere aldanmamanız gerekiyor. Kendimi saha içerisine veriyorum. Umarım bir sakatlık olmaz ve yoluma bu şekilde devam ederim.”



‘Gece kulübü değil aile hayatı’



Adis, başarısını profesyonel yaşama bağlıyor ve ekliyor: “Aile yaşantısını sadece evlilik olarak görmemeliyiz. Ben bekarken de profesyonelce yaşamaya başladım. Tabii ki gece kulüplerine eğlenmeye gidersiniz. Ancak bunu abartırsanız iyi dinlenmemiş olursunuz. Sakatlık riski yaşarsınız. Profesyonelce davranmazsanız sonuçlarına katlanırsınız.”



Koltuk kavgasını Ronaldo çözdü!



“Tesislerde yemek yediğimiz restoranda benim sürekli oturduğum bir yer var. Sezon başı Beto kadromuza katılmıştı. Bir yemekte Beto yerime oturdu. Ben de ‘Burası benim yerim istersen karşıya otur’ dedim. O da ‘problem değil’ dedi kalktı. Ertesi gün geldiğimde Beto yine yerimde oturuyordu. Ben de kendisine ‘Orayı çok beğendin galiba. Çok beğendiysen bana imzalı Cristiano Ronaldo forması getir, orası senin olsun’ dedim. Aramızda böyle güzel bir anı yaşandı. Ama idolüm Zlatan İbrahimovic. Ronaldo’yu izlerken keyif alıyorum ama Zlatan en iyisi.”



‘Takım kenetlendi’



“14 sene sonra Göztepe’nin Süper Lig’e dönmesi bizi çok mutlu etti. İlk 9 haftada bu performansı sergilememiz güzel oldu. Avrupa’ya gitmek ya da şampiyon olmak gibi hedeflerimiz şu anda aklımızda yok. Hafta hafta ilerlemek istiyoruz. Takım içerisinde oyuncu grubuna baktığınızda her oyuncu kariyerlerinde ayrı ayrı kendini kanıtlamış iyi oyuncular. Ve bu grubun saha içinde kenetlenmesi işleri buraya getirdi. Belki sonuçlar iyi olmasaydı, böyle görünmeyecektik ekip olarak ama ortaya pozitif bir hava çıkardı. Bu hava devam edecek!.”



‘Eljif Elmas yıldız olabilir’



“Eljif’le ilk olarak milli takımda tanıştım. Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra kendisiyle yeniden konuşma fırsatı buldum. Çok yetenekli bir oyuncu. Süre almaya başlarsa iyi bir futbolcu olacağını inanıyorum. Kendisine abi tavsiyesinde de bulundum. Genç futbolcular para kazanmaya başlayınca gece kulüplerinden çıkmamaya başlıyor. Performansları düşebiliyor. Bu konuda kendisini uyardım. Söylediklerimi dinlerse çok iyi yerlere gelecek.”



‘İyi yerliler zaten oynuyor’



“Liglerin daha uluslararası konuma gelmesi gerekiyor. Bu Makedonya’da oynarken de böyleydi. Yabancı oyuncular ligin kalitesini artırıyor. Dünya’nın her yerinde böyle. Ligimizde çok sayıda yıldız futbolcu var ama bu Türk oyuncuların yedek kalacağı anlamına gelmemeli. Çok iyi Türk oyuncular da var. Zaten çalışan hak eden kişiler sahada görev alıyor.”



Kaynak: Fanatik - Ömer Necati Albayrak Arda Erol

Fotoğraflar: Gökay Akın