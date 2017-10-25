MESUT BAKKAL'I KADIN TEKVANDOCULARLA TANIŞTIRMAK LAZIM

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 9.haftada oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar ile medyadan tepki görmeye devam ediyor.

''Ruj mu sürüp çıkacağım sahaya?''

9.hafta Manisa'da oynanan ve 3-3 beraberlikle sonlanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Gençlerbirliği maçı sonrası basın toplantısında hakemlere yönelik eleştiri yapan ve 'hakem ezildi, etki altında kaldı. Bizim hakemlere yakışmıyor. Nasıl ileriye gideceğim ben. Adama dokunuyorsun faul veriyor. Bire bir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya?' şeklinde benzetme yapmıştı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörünün bu açıklamalarına tepki gösteren isimlerden biri de Mehmet Demirkol oldu, şahsi twitter adresinden Bakkal'ı topa tutan Demirkol haberi alıntılayarak şu yoruma yer verdi:



''Kadın tekvando milli takımıyla bir tanıstirmak lazım zatı. Bak bakalım bir daha böyle seksist laflar edebiliyor mu?''

﻿