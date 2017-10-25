Murat Cavcav'a sürpriz doğum günü
﻿
Site İçi Arama
﻿

MURAT CAVCAV'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Murat Cavcav'a sürpriz doğum günü

Tuzlaspor maçı öncesi İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampta olan Gençlerbirliği’nde, Başkan Murat Cavcav’a sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

630 Okunma

 

Tuzlaspor maçı öncesi İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampta olan Gençlerbirliği’nde, Başkan Murat Cavcav’a sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Maç yemeği öncesinde teknik ekip, futbolcular ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen doğum gününde pastadan ilk dilimi takım kaptanı Uğur Çiftçi , başkana ikram etti. 54.yaşını kutlayan Başkan Murat Cavcav, doğum günü pastası üzerinde yer alan annesi Nazan Cavcav’ın mesajı sonrası duygusal anlar yaşarken sürpriz için yönetim kurulu üyelerine, teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti.

 
Mesut Bakkal'ı Kadın Tekvandocularla Tanıştırmak Lazım
Cavcav'dan Taraftara Çağrı
Gençlerbirliği'nde görev dağılımları belli oldu..
Mesut Bakkal ve Ankaragücü'ne şok karar!
3
Cavcav: “Güzel Günler Bizi Bekliyor''
Gençlerbirliği, Gözünü Kupaya Dikti!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿