MURAT CAVCAV'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Tuzlaspor maçı öncesi İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampta olan Gençlerbirliği’nde, Başkan Murat Cavcav’a sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Maç yemeği öncesinde teknik ekip, futbolcular ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen doğum gününde pastadan ilk dilimi takım kaptanı Uğur Çiftçi , başkana ikram etti. 54.yaşını kutlayan Başkan Murat Cavcav, doğum günü pastası üzerinde yer alan annesi Nazan Cavcav’ın mesajı sonrası duygusal anlar yaşarken sürpriz için yönetim kurulu üyelerine, teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti.

Foto Albümü Murat Cavcav'a sürpriz doğum günü 4 FOTO