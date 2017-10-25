YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR’UN TARİHİ SINAVI

TFF 3. Lig ekibi Yeni Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Bursaspor ile tarihi bir maça çıkacak.



Bölgesel Amatör Lig’den geçen sezon play-off’lar sonunda TFF 3. Lig’e yükselen başkent temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig ekibiyle karşılaşacak.



Cebeci İnönü Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.



Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon itibarıyla profesyonel ligde mücadele etmeye başladıklarına dikkati çekti.



Aslan, Bursaspor karşısında fazla iddialarının bulunmadığını, sürprize imza atmaya çalışacaklarını söyledi.



Futbolculardan rahat olmalarını istediklerini aktaran Aslan, "Tarihimizde ilk kez Süper Lig takımıyla karşılaşacağız. Müsabakadan mağlup ayrılırsak kaybedeceğimiz bir şey yok. Kazanırsak, çok şey kazanırız. Bursaspor’u elersek mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.



Başkent ekibinin teknik direktörü Mehmet Akbulut ise önceliklerinin lig olduğunu dile getirdi.



Akbulut, sakat futbolcuların fazlalığına işaret ederek, "Beş futbolcumuz sakat. Durumlarına bugün tekrar bakacağız. Her şeye rağmen elimizden geleni yapacağız. Bursaspor maçında bir sükse yapmak isteriz, ancak sakatlıklardan dolayı genç ağırlıklı kadroyla müsabakaya çıkacağız gibi. Eğer sakat futbolcularımızın durumunda olumlu gelişme oursa neden olmasın." değerlendirmesinde bulundu.



TFF 3. Lig 1. Grup’ta 9. hafta sonunda son sırada yer alan Yeni Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk turda 1074 Çankırıspor, 2. turda Bartınspor, 3. turda da Hacettepe’yi eledi.