CAVCAV'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Gençlerbirliği taraftarı, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Tuzlaspor maçında, kombine biletleriyle hiçbir ek ücret ödemeden stada girebilecek. Başkan Murat Cavcav, taraftarı mağdur etmemek adına böyle bir karar alduklarını söyledi.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile, 28 Ekim'de de Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Bu sezon lig ve kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi. Taraftarı hep yanlarında görmek ve galibiyetleri hep birlikte almak istediklerini ifade eden Cavcav, "Ankara 19 Mayıs Stadı'na davet ediyorum.Ayrıca Tuzlaspor maçında kombine sahibi taraftarlarımızı mağdur etmemek adına yönetim kurulu olarak karar aldık. Taraftarımız kombine biletleriyle Tuzlaspor kupa maçımızı da ek bir ücret ödemeden izleyebilecek" dedi.

İSMİMİZDEKİ "BİRLİK" ÖNEMLİ



Camiadaki birlik ve bütünlüğün skorlara yansımaya başladığına işaret eden Cavcav, "İsmimizde yer alan 'birlik' kelimesini ben çok önemsiyorum. Beşiktaş'ı böyle bir birlik ruhuyla yendik. Akhisar'da futbolcularımız o birliği saha içinde yine gösterdiler" ifadelerine yer verdi. Akhisar maçının hakemlerine seslenen Cavcav, "Çalınan faullerdeki dengesizlikler aslında skoru belirledi. Hakemlerimiz yedek kulübelerinin, ev sahibi tribünlerin etkisinde kalmamalı" diye konuştu.