GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GÖREV DAĞILIMLARI BELLİ OLDU..

Gençlerbirliği’nde 4 yöneticinin istifası sonrası yedek yöneticiler göreve başladı.

Pazartesi günü İlhan Cavcav tesislerinde bir araya gelen yönetim kurulunda yeni görev dağılımları da belli oldu.

Sinan Gürsoy’un istifası ile boşalan Genel Sekreterlik görevine Cem Şükrü Kaya getirilirken, Hıfzı Kuruşa’dan boşalan saymanlık görevine Murat Öngelen seçildi. İstifasını veren Hakan Kaynar’ın yerine basın sözcülüğünü ise Aykut Akalın üstlendi. Arda Çakmak’tan boşalan İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkanlık görevine ise Osman Kaçar getirildi.

Yedek listeden yönetime giren isimler ise Murat Öngelen, Canpolat Aras, Mahmut Alanya ve Tamer Yolal oldu. Daha önce Taraftardan sorumlu yöneticilik görevini ise Cem Şükrü Kaya’nın Genel Sekreter olmasından dolayı bu göreve ise tekrar yönetim kuruluna giren Canpolat Aras yürütecek.

Muhalif hareketi başlatan yöneticilerin görevden alınmaları için hazırlanan yönetim kurulu kararına imza atmayarak istifasını sunan, ancak Murat Cavcav’ın önceki açıklamalarında da ayrı yere koyduğu Şahin Kartal’ın istifası ise kabul edilmedi. Şahin Kartal, Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan görevini sürdürecek.

Gençlerbirliği’nde yeni yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekildi.

Murat Cavcav – Başkan

Arif Ölmez – Başkan Vekili – İcra Kurulu Üyesi

Cem Şükrü Kaya – Genel Sekreter

Ahmet Murat Yılmaz – Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan

Osman Kaçar – İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan

Merdan Hürmeydan Amatör Branşlardan Sorumlu Asbaşkan

Sertaç Muratal – Teknik İşlerden Sorumlu Asbaşkan – İcra Kurulu Üyesi

Şahin Kartal – Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan

Murat Öngelen – Sayman

Aykut Akalın – Basın – Medya ve Halkla İlişkiler

H.Kemal Yurttakalan – Temsiciliklerden Sorumlu Y.K

Murat İşçan - Temsiciliklerden Sorumlu Y.K

Bülent Üstündağ – Dış İlişkilerden Sorumlu Y.K

Mustafa Kerem Doğan – Altyapıdan Sorumlu Y.K

İsmail Özkan – Altyapıdan Sorumlu Y.K

Mehmet Emin Gür – İcra Kurulu Üyesi

Mahmut Alanya – Yönetim Kurulu Üyesi

Canpolat Aras – Taraftardan ve Stadyumdan Sorumlu Y.K

Ö.Tamer Yolal – Yönetim Kurulu Üyesi