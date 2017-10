KARTAL: ''BURASI SÜPER LİG GİBİ DEĞİL

TFF1. Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla ilk 2 yarışında iddialı konuma gelen Ankaragücü'nde İstanbulspor maçı için alarm verildi.

Teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlan önünde oynayacaklan karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıklarım söyledi.

TFF 1. Lig'de her takımın, her takımı yenebileceğini belirten Kartal, "Burası Süper Lig gibi değil. Bunu burada çalışan her hoca, oynayan her futbolcu bilir. İstanbulspor genç ve koşan bir takım. Ama bizim de kaliteli bir kadromuz var. Taraftarımız da bizden şampiyonluk bekliyor.Ankaragücü'nün eskisi gibi yeniden Süper Lig'de olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yüzden her maça final gözüyle bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.