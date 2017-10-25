Halkbank Moral Buldu

Vestel Venüs Sultanlar Liginde ilk galibiyeti ve üç puanını alan Halkbank Kadın Voleybol Takımı moral kazandı.

Karşılaşmayı iyi oyun ve net sonuçla tamamlayan Mavi-Beyazlılarda Antrenör Cengiz Akarçeşme bu galibiyeti “Mutlu olduk” sözleriyle değerlendirdi.

“Bizim için çok önemli bir üç puan aldık” diyen Akarçeşme, şunları söyledi:

“Rakibimiz iki galibiyet elde etmiş dişli bir takımdı. İyi servis kullandık ve karşıladık. Onları iyi bir oyun sonunda mağlup etmemiz işin sevirdirici yanı. Bu oyunu geliştirerek tüm sezona yaymayı planlıyoruz.”

Takımın genç bir kadro olduğunu ifade eden Akarçeşme, sözlerini şöyle tamamladı:

“İlk iki hafta, takımdaki genç oyuncuları oyuna adapte etmeye çalıştığımız için puan alamamıştık. Adaptasyon sürecimiz devam ediyor. Artık bu mücadeleyi unutup sezonun kalan kısmına odaklanacağız.”

Öte yandan, Halkbank dördüncü hafta maçında, 28 Ekim Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye takımı ile Bursa’da karşı karşıya gelecek.