Mesut Bakkal ve Ankaragücü'ne şok karar!

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Sevkler ve nedenleri şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu MESUT BAKKAL'ın 21.10.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR- GENÇLERBİRLİĞİ müsabakası sonrası yaptığı basın toplantısındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.10.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.