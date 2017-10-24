Mesut Bakkal ve Ankaragücü'ne şok karar!
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MESUT BAKKAL VE ANKARAGÜCÜ'NE ŞOK KARAR!

Mesut Bakkal ve Ankaragücü'ne şok karar!

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Sevkler ve nedenleri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu MESUT BAKKAL'ın 21.10.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR- GENÇLERBİRLİĞİ müsabakası sonrası yaptığı basın toplantısındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.10.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 
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