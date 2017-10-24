HALKBANK'TAN İLK GALİBİYET

Halkbank ANKARA: 3
Seramiksan: MANİSA: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşım Erginay, Meryem Pelenk Tekom
Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Rachel Perez, Daimi, Ramirez, Wilma Salas, Ceyda Durukan, Derya (L), Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın
Seramiksan: Odina Bayramova, Sinem Yıldız, Natasa Krsmanovic, Tijana Malasevic, Meryem Boz, Sıla Çalışkan, Sedef Sazlıdere (L), Rida Erlalelitepe, Gizem Aşçı, Işıl Öz, Yeşim Astarlar
Setler: 25-14, 25-17, 25-19
Süre: 1.19 (23, 26, 30)
Halkbank Bayan Voleybol Takımı, sezonun ilk galibiyetini Ankara’da Seramiksan’ı 3-0 yenerek kazandı.
Maçın ilk setinde evsahibi takım blok, atak, defans ve serviste rakibine üstünlük kurdu. Bu şartlarda oynanan seti 25-14 alan Halkbank 1-0 öne geçti.
Başkentliler, ikinci sette de şartları kande lehine çevirmeyi başardı. İyi manşet alan MAvi-Beyazlılar 25-17’lik skorla 2-0 öne geçti.
Son sette de oyun üstünlüğünü rakibine Kabul ettiren ve baskın oynayan Halkbank seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ilk galibiyetini almış oldu.
Halkbank’ta 21 sayı atan Wilma Salas maçın en skorer oyuncusu oldu.