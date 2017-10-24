Halkbank'tan İlk Galibiyet
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HALKBANK'TAN İLK GALİBİYET

Halkbank'tan İlk Galibiyet

Halkbank Bayan Voleybol Takımı, sezonun ilk galibiyetini Ankara’da Seramiksan’ı 3-0 yenerek kazandı.

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Halkbank ANKARA: 3

Seramiksan: MANİSA: 0

 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşım Erginay, Meryem Pelenk Tekom

Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Rachel Perez, Daimi, Ramirez, Wilma Salas, Ceyda Durukan, Derya (L), Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın

Seramiksan: Odina Bayramova, Sinem Yıldız, Natasa Krsmanovic, Tijana Malasevic, Meryem Boz, Sıla Çalışkan, Sedef Sazlıdere (L), Rida Erlalelitepe, Gizem Aşçı, Işıl Öz, Yeşim Astarlar

Setler: 25-14, 25-17, 25-19

Süre: 1.19 (23, 26, 30)

 

 

Halkbank Bayan Voleybol Takımı, sezonun ilk galibiyetini Ankara’da Seramiksan’ı 3-0 yenerek kazandı.

Maçın ilk setinde evsahibi takım blok, atak, defans ve serviste rakibine üstünlük kurdu. Bu şartlarda oynanan seti 25-14 alan Halkbank 1-0 öne geçti.

Başkentliler, ikinci sette de şartları kande lehine çevirmeyi başardı. İyi manşet alan MAvi-Beyazlılar 25-17’lik skorla 2-0 öne geçti.

Son sette de oyun üstünlüğünü rakibine Kabul ettiren ve baskın oynayan Halkbank seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ilk galibiyetini almış oldu.

Halkbank’ta 21 sayı atan Wilma Salas maçın en skorer oyuncusu oldu.

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