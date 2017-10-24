GENÇLER, TUZLASPOR'A HAZIR

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tuzlaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı. Isınma koşusu ve pas çalışması ile başlayan antrenman daha sonra pas koordinasyon ve 5’e 2 oyunu ile devam etti. Son bölümde orta şut çalışması yapan futbolcular günü bu antrenmanla tamamladı.

Tuzlaspor maçı öncesinde başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan antrenmanda yer almazken Marko Milinkovic takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.