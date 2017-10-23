Adım adım Atiker Konyaspor'a...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADIM ADIM ATİKER KONYASPOR'A...

Adım adım Atiker Konyaspor'a...

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'dan alınan 2-1 yenilgi sonrasında  teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da yönetim, yeni hoca arayışına girdi.

351 Okunma

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'dan alınan 2-1 yenilgi sonrasında  teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da yönetim, yeni hoca arayışına girdi.

Listede öne çıkan isimlerden Hamza Hamzaoğlu, Konya Yeni Haber Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Konyaspor’dan teklif gelmesi durumunda kabul edeceğini ifade eden Hamzaoğlu, futbolculuk ve sportif direktörlük yaptığı Konya’da başarılı olabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Konyaspor’da şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Hamzaoğlu, ‘Futbolculuk dönemimde Konyaspor’da çok güzel günlerim geçti. Şehri 10 yıl sonra Süper Lig’e taşıdık. Daha sonra takımda yardımcı antrenörlük, sportif direktörlük ve 2 maç teknik direktörlük yaptım. Konya, benim için hep ayrı bir önem arz etmiştir. Yaşanmışlıklarım ve güzel anılarım var. Konyaspor, eğer bize bir görev verecek olursa kabul ederim. Çünkü burası benim yuvam’ dedi.

Her teknik direktörün Konyaspor’da çalışmak isteyeceğini anımsatan Hamzaoğlu, ‘Tesisler ve taraftarlar her hocayı cezbeder. Bir süre dinlendim ve takım çalıştırmak için kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor da başarı merdivenlerini adımlamaya devam etmek isteyen bir kulüp. Teklif gelirse otururuz, konuşuruz. Konyaspor için ne hayırlısıysa onu yaparız’ ifadelerini kullandı.
Konyaspor'da fatura Akçay'a kesildi!
Akçay: "Konyaspor, bu sorunların üstesinde gelecektir"
Kayserispor 2 - Atiker Konyaspor 1
Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Rose: "Oynadık ve hak ettiğimize inanıyoruz"
Akçay'dan istifa çağrısı yanıtı: "Anlıyorum"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿