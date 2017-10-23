ADIM ADIM ATİKER KONYASPOR'A...

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'dan alınan 2-1 yenilgi sonrasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da yönetim, yeni hoca arayışına girdi.

Listede öne çıkan isimlerden Hamza Hamzaoğlu, Konya Yeni Haber Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Konyaspor’dan teklif gelmesi durumunda kabul edeceğini ifade eden Hamzaoğlu, futbolculuk ve sportif direktörlük yaptığı Konya’da başarılı olabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Konyaspor’da şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Hamzaoğlu, ‘Futbolculuk dönemimde Konyaspor’da çok güzel günlerim geçti. Şehri 10 yıl sonra Süper Lig’e taşıdık. Daha sonra takımda yardımcı antrenörlük, sportif direktörlük ve 2 maç teknik direktörlük yaptım. Konya, benim için hep ayrı bir önem arz etmiştir. Yaşanmışlıklarım ve güzel anılarım var. Konyaspor, eğer bize bir görev verecek olursa kabul ederim. Çünkü burası benim yuvam’ dedi.

Her teknik direktörün Konyaspor’da çalışmak isteyeceğini anımsatan Hamzaoğlu, ‘Tesisler ve taraftarlar her hocayı cezbeder. Bir süre dinlendim ve takım çalıştırmak için kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor da başarı merdivenlerini adımlamaya devam etmek isteyen bir kulüp. Teklif gelirse otururuz, konuşuruz. Konyaspor için ne hayırlısıysa onu yaparız’ ifadelerini kullandı.